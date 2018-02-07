Визит сопредседателей МГ ОБСЕ в регион стартовал с Азербайджана
7 февраля 2018 - 13:24 AMT
PanARMENIAN.Net - Президент Азербайджана Ильхам Алиев 7 февраля принял сопредседателей Минской группы ОБСЕ Стефана Висконти (Франция), Игоря Попова (Россия), Эндрю Шофера (США) и личного представителя действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспршика.
На встрече были обсуждены нынешнее состояние и перспективы переговоров по урегулированию карабахского конфликта, пишет АПА.
По инициативе сопредседателей Минской группы ОБСЕ в Кракове 18 января состоялась встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана Эдварда Налбандяна и Эльмара Мамедъярова. Встреча началась в присутствии сопредседателей Минской группы и личного представителя действующего председателя ОБСЕ, а потом продолжилась в виде беседы тет-а-тет.Стороны достигли принципиальной договоренности о реализации решения о расширении возможностей офиса личного представителя действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспршика. По итогам встречи было решено, что сопредседатели посетят регион в первой половине февраля.
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