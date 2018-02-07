Дарчинян будет драться только за чемпионский пояс

PanARMENIAN.Net - В Ереване находится профессиональный боксер, обладатель чемпионских титулов в различных версиях, бывший абсолютный чемпион мира Вик (Вахтанг) Дарчинян.

По его словам, он завершил боксерскую карьеру еще в начале 2017 года и планирует драться только за чемпионский пояс, сообщает пресс-служба НОКА.

В последнее время имя Вика Дарчиняна практически отсутствует на профессиональном ринге. Спортивная карьера боксера на грани завершения.

«В начале 2017 года я уже завершил свою карьеру, хотя и не объявлял об этом. Однако затем получил из России предложение драться с Евгением Градовичем - обладателем пояса чемпиона мира.

Я сказал им, что завершил карьеру, но если дадут 20 дней, то дам окончательный ответ. За это время провел один бой с тайским боксером, чтобы набрать спортивную форму. Одержал быструю победу нокаутом. Не скажу, что тот был плохим боксером - он имел в своем активе и победы и поражения. Я почувствовал, что готов. Позвонил и сказал, что буду драться с Градовичем, можете назначить день. Предварительно договорились на начало сентября»,- рассказал Дарчинян.

По его словам, не удалось окончательно договориться о бое с организаторами, а Градович завершил карьеру.

«Я давно хотел драться с ним, и борьба за пояс вынудила меня вновь выйти на ринг. Долгое время Градович отказывался встречаться со мной, поэтому, когда я получил предложение, то начал думать в этом направлении. На данный момент, если он захочет - я согласен. Я готов драться только за пояс. Подожду до середины этого года. Если не будет хорошего предложения - завершу карьеру», - сказал Вик Дарчинян.

Дарчинян еще не решил, чем будет заниматься после завершения спортивной карьеры. Говорит, что есть много предложений, нужно подумать.

«Хочу помогать боксерам. На этот момент тренирую двух армянских боксеров в Австралии. Они из Чехии. Хочу основать клуб в США», - отметил спортсмен.

Вик Дарчинян радился в армянском городе Ванадзор 7 января 1976 года, являлся многократным чемпионом мира по версиям IBF, WBA, WBC и IBO, абсолютным чемпионом мира в наилегчайшем весе по версиям IBF, WBA и WBC. Дарчинян на данный момент провел 54 боя, он - левша.