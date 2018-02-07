Эрдоган «позавидовал» стулу Папы Римского и потребовал такой же для себя

PanARMENIAN.Net - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган был принят 5 февраля в Ватикане главой Римско-католической церкви папой Франциском. Это первый визит главы Турции в Ватикан за 59 лет.

Однако, как утверждают турецкие СМИ, папа Франциск неуважительно отнесся к Эрдогану. Во время встречи Эрдогана с Папой римским, которая продолжалась более 1 часа, турецкому президенту предложили стул, отличающийся от более удобного кресла папы Франциска, пишет BAKU.WS.

Как видно на фотографиях, Эрдогану предложили стул без подлокотников и позолоченного обрамления, с более низкой и узкой спинкой, в то время как у Папы римского было более высокое кресло с подлокотниками, широкой спинкой и позолоченным обрамлением. Видно, что в комнате, где проходила встреча, стояли еще несколько подобных кресел, однако для Эрдогана принесли другой стул. Увидев это, Эрдоган резко отреагировал. Он немедленно потребовал, чтобы стул был заменен на кресло как у папы Франциска.

Ему принесли такое кресло, и встреча продолжилась.

Эрдоган обсудил с понтификом, в частности, статус Иерусалима, двусторонние отношения Анкары с Ватиканом, положение в Сирии, миграционный кризис, вопросы терроризма, ксенофобии и исламофобии.

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