Marca: Левандовский летом перейдет в «Реал»
7 февраля 2018 - 15:51 AMT
PanARMENIAN.Net - Форвард «Баварии» Роберт Левандовский мечтает о трансфере в мадридский «Реал».
В октябре 2017 года клубы уже вели переговоры о переходе 29-летнего поляка. Сейчас Левандовский еще сильнее настроен сменить обстановку и не собирается оставаться в «Баварии». Мюнхенцы, в свою очередь, не будут удерживать игрока, если он сам не захочет остаться в клубе, пишет Eurosport со ссылкой на Marca.
Статистика Левандовского в Бундеслиге-2017/18 – 18 голов и один ассист.
В контракте Роберта с «Баварией», который действует до 2021 года, нет фиксированной суммы выкупа.
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