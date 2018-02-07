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Marca: Левандовский летом перейдет в «Реал»

Marca: Левандовский летом перейдет в «Реал»
7 февраля 2018 - 15:51 AMT

PanARMENIAN.Net - Форвард «Баварии» Роберт Левандовский мечтает о трансфере в мадридский «Реал».

В октябре 2017 года клубы уже вели переговоры о переходе 29-летнего поляка. Сейчас Левандовский еще сильнее настроен сменить обстановку и не собирается оставаться в «Баварии». Мюнхенцы, в свою очередь, не будут удерживать игрока, если он сам не захочет остаться в клубе, пишет Eurosport со ссылкой на Marca.

Статистика Левандовского в Бундеслиге-2017/18 – 18 голов и один ассист.

В контракте Роберта с «Баварией», который действует до 2021 года, нет фиксированной суммы выкупа.

Ссылки по теме:
Eurosport.ru. Marca: Роберт Левандовский летом перейдет в «Реал»
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