В Грузии открылась первая криптовалютная биржа
7 февраля 2018 - 15:57 AMT
PanARMENIAN.Net - В конце 2017 года в Грузии появилась первая электронная биржа криптовалют coinmania.ge, где желающие смогут в онлайн режиме купить или продать виртуальные деньги, в первую очередь биткоины.
«В Грузии в последнее время наблюдается большой интерес к криптовалютам, и именно поэтому мы решили предложить заинтересованным лицам, в том числе и майнерам, наши услуги» - заявил один из учредителей биржа Сулхан Джаши.
Регистрация на сайте бесплатная, виртуальные кошельки открываются автоматически, пишет Business-Грузия.
«В момент регистрации пользователи получают кошельки в биткоинах и в лари. Кто хочет продать биткоины сможет сделать это при помощи специального кошелька и обычного объявления о продаже. Те же кто наоборот, хочет купить криптовалюту, перечислит деньги в кошелек лари, и объявит о том, сколько биткоинов собирается приобрести» - заявил он.
По словам учредителя биржи, на данном этапе активность пользователей на сайте невысокая, так как он только-только появился в сети.
«Что касается регистрации, то интерес к бирже высокий, ежедневно регистрируется примерно 20 человек, но особой активности с их стороны нет. Конечно, мы работаем на этом направлении, к примеру, совершенствуем системы безопасности, которые очень важны в этом бизнесе» - заявил Сулхан Джаши.
По его словам, в Грузии очень многие уже разобрались в криптовалютах, в частности, в биткоинах, и сами становятся участниками процесса майнинга и купли-продажи.
Курс самой популярной криптовалюты биткойн 7 февраля растет после падения ниже $6000, торгуясь у отметки около $7500. По данным портала Coinmarketcap, по состоянию на 10:45 (по Еревану) биткойн вырос на 18 %, до $7381.
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