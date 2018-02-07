На Филиппинах показательно уничтожили 30 нелегально ввезенных элитных автомобилей

PanARMENIAN.Net - На Филиппинах в присутствии президента страны Родриго Дутерте показательно уничтожили элитные автомобили, незаконно ввезенные в страну.

20 транспортных средств уничтожили бульдозером в Бюро таможни Манилы, а еще 10 транспортных средств раздавили в портах Давао и Себу. Во всех местах Дутерте побывал лично, пишет TJ со ссылкой на SunStar Philippines.

Уничточжение транспорта приурочили к 116-й годовщине таможни Филиппин. Ранее президент страны объявил, что элитные автомобили будут показательно раздавлены, чтобы наглядно бороться с контрабандой. Стоимость некоторых машин доходила до 115 тысяч долларов, а общая стоимость 30 автомобилей, раздавленных по указу властей, предположительно составила 2,9 миллиона долларов.

До этого незаконно ввезенные в страну автомобили выставлялись и продавались на аукционе. Дутерте назвал новый метод «законным и дешевым».

«У чиновников не может быть таких автомобилей. Сдайте это на металлолом, сделайте игрушки»,- сказал Дутерте.

Министр финансов Филиппин Карлос Домингес ) заявил журналистам, что те, кто пытается уклониться от уплаты налогов и занимается контрабандой, могут прекратить попытки, поскольку «они никогда не добьются успеха».

Всего в 2017 году таможенная служба Филиппин изъяла контрабандных товаров на сумму около 866 миллионов долларов.