Forbes впервые составил рейтинг биткоин-миллионеров
7 февраля 2018 - 16:29 AMT
PanARMENIAN.Net - Журнал Forbes впервые составил рейтинг миллионеров, разбогатевших на криптовалюте.
Верхнюю строчку списка из 19 бизнесменов занял финтех-предприниматель и CEO сервиса Ripple Крис Ларсен. Его состояние оценивается в 7,5-8 миллиардов долларов. На втором месте — Джозеф Лавин, который помогал основать Ethereum, с капиталом от одного до пяти миллиардов долларов. На третьем — основатель криптовалютной биржи Binance Чанпэн Чжао (1,1-2 миллиарда долларов).
СМИ называли первыми биткоин-миллиардерами братьев Тайлера и Кэмерона Уинклвосс. В рейтинге Forbes они занимают четвертую строчку с состоянием 900 миллионов — 1,1 миллиарда долларов.
В начале января братья Уинклвоссы потеряли около 350 миллионов долларов из-за обвала курса биткоина, подсчитали в Mashable.
Сооснователь Ethereum Виталик Бутерин занимает в списке Forbes 17-е место, а его состояние оценивается в 400-500 миллионов долларов.
Также в рейтинг включен выходец из СССР Виталий Вавилов, создавший компанию по майнингу биткоина Bitfury. Его состояние оценивается в 500-700 миллионов долларов.
Курс самой популярной криптовалюты биткойн 7 февраля растет после падения ниже $6000, торгуясь у отметки около $7500. По данным портала Coinmarketcap, по состоянию на 10:45 (по Еревану) биткойн вырос на 18 %, до $7381. 6 февраля курс биткойна опускался до $5 996. За сутки криптовалюта потеряла около четверти своей стоимости.
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