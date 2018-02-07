Forbes впервые составил рейтинг биткоин-миллионеров

PanARMENIAN.Net - Журнал Forbes впервые составил рейтинг миллионеров, разбогатевших на криптовалюте.

Верхнюю строчку списка из 19 бизнесменов занял финтех-предприниматель и CEO сервиса Ripple Крис Ларсен. Его состояние оценивается в 7,5-8 миллиардов долларов. На втором месте — Джозеф Лавин, который помогал основать Ethereum, с капиталом от одного до пяти миллиардов долларов. На третьем — основатель криптовалютной биржи Binance Чанпэн Чжао (1,1-2 миллиарда долларов).

СМИ называли первыми биткоин-миллиардерами братьев Тайлера и Кэмерона Уинклвосс. В рейтинге Forbes они занимают четвертую строчку с состоянием 900 миллионов — 1,1 миллиарда долларов.

В начале января братья Уинклвоссы потеряли около 350 миллионов долларов из-за обвала курса биткоина, подсчитали в Mashable.

Сооснователь Ethereum Виталик Бутерин занимает в списке Forbes 17-е место, а его состояние оценивается в 400-500 миллионов долларов.

Также в рейтинг включен выходец из СССР Виталий Вавилов, создавший компанию по майнингу биткоина Bitfury. Его состояние оценивается в 500-700 миллионов долларов.

Курс самой популярной криптовалюты биткойн 7 февраля растет после падения ниже $6000, торгуясь у отметки около $7500. По данным портала Coinmarketcap, по состоянию на 10:45 (по Еревану) биткойн вырос на 18 %, до $7381. 6 февраля курс биткойна опускался до $5 996. За сутки криптовалюта потеряла около четверти своей стоимости.