Армянская церковь в индийском Ченнае провела ежегодную службу для оставшихся в городе 6 армян

PanARMENIAN.Net - Армянская церковь Девы Марии в индийском городе Ченнаи на востоке Индии провела ежегодную службу, так как в городе, ранее известном как Мадрас, все еще проживают 6 армян. Служба была проведена на армянском.

Армяне - традиционно богатые купцы - пользовались многими привилегиями в Индии, их след можно проследить вдоль крупных прибрежных городов, таких как Калькутта, Мадрас и Бомбей.

Однако от процветающей армянской общины в Ченнаи сейчас осталась только одна церковь и названная в честь армян улица, в качестве свидетельства былого славного прошлого, говорится в статье издания The News Minute.

В 2004 году последний армянин покинул Ченнаи, на какое-то время город остался без армян, однако вскоре армянская община вновь возродилась и сейчас насчитывает 6 человек. Одной из новоприбывших является армянка Ашкен, которая переехала сюда три года назад и теперь преподает русский язык в Русском культурном центре города.

На вопрос: что привело ее в город, Ашхен ответила: «Жизнь, любовь».

Армянская церковь была впервые построена в Мадрасе в 1712 году, это была простая деревянная конструкция. Позднее церковь была разрушена, а в 1772 году ее отстроили заново.