Армянская церковь в индийском Ченнае провела ежегодную службу для оставшихся в городе 6 армян
7 февраля 2018 - 18:15 AMT
PanARMENIAN.Net - Армянская церковь Девы Марии в индийском городе Ченнаи на востоке Индии провела ежегодную службу, так как в городе, ранее известном как Мадрас, все еще проживают 6 армян. Служба была проведена на армянском.
Армяне - традиционно богатые купцы - пользовались многими привилегиями в Индии, их след можно проследить вдоль крупных прибрежных городов, таких как Калькутта, Мадрас и Бомбей.
Однако от процветающей армянской общины в Ченнаи сейчас осталась только одна церковь и названная в честь армян улица, в качестве свидетельства былого славного прошлого, говорится в статье издания The News Minute.
В 2004 году последний армянин покинул Ченнаи, на какое-то время город остался без армян, однако вскоре армянская община вновь возродилась и сейчас насчитывает 6 человек. Одной из новоприбывших является армянка Ашкен, которая переехала сюда три года назад и теперь преподает русский язык в Русском культурном центре города.
На вопрос: что привело ее в город, Ашхен ответила: «Жизнь, любовь».
Армянская церковь была впервые построена в Мадрасе в 1712 году, это была простая деревянная конструкция. Позднее церковь была разрушена, а в 1772 году ее отстроили заново.
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