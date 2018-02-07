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Грузия планирует представить заявку на проведение в стране зимней Олимпиады-2030

Грузия планирует представить заявку на проведение в стране зимней Олимпиады-2030
7 февраля 2018 - 17:19 AMT

PanARMENIAN.Net - Грузия хочет представить заявку на проведение в стране зимней Олимпиады 2030 года. Об этом заявил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили.

«Уже сама заявка о том, что в Грузии будет проведена Олимпиада или существует возможность ее проведения – является очень важной для страны», — считает премьер-министр.

Как напомнил Квирикашвили на заседании кабинета-министров, по направлению президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха в марте в Грузию прибудет делегация МОК, которая ознакомится с имеющейся ситуацией и перспективой возможности проведения Олимпиады, пишет Грузия-Online.

«Мы представим план действий, который будет выполнен шаг за шагом. Думаю, мы должны взять этот важный и амбициозныйплан в расчете на перспективу приблизительно к 2030 году», — отметил Квирикашвили, по словам которого, данный план является абсолютно реалистичным

Ссылки по теме:
Apsny.ge. Квирикашвили: План проведения в Грузии зимней Олимпиады к 2030 году являетя абсолютно реальным
Agenda.ge. PM highlights importance of conducting winter Olympics in Georgia
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