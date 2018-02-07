// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

Маск назвал возможную причину крушения центрального ускорителя Falcon Heavy

Маск назвал возможную причину крушения центрального ускорителя Falcon Heavy
7 февраля 2018 - 17:55 AMT

PanARMENIAN.Net - Основатель компании SpaceX Илон Маск сообщил, что центральный ускоритель сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy, вероятнее всего, разбился из-за того, что в нем закончилось топливо. Об этом Маск сказал в разговоре с журналистами.

Falcon Heavy успешно стартовала с мыса Канаверал в штате Флорида 6 февраля. Два боковых ускорителя ракеты успешно отсоединились и приземлились на посадочные платформы, однако центральный разгонный блок разбился при посадке.

Представитель SpaceX пояснил, что при посадке сработал только один из трех двигателей на разгонном блоке, в результате чего он упал в Атлантический океан со скоростью 482 км/ч. Изначально планировалось, что ускоритель приземлится на плавучую платформу, пишет РБК со ссылкой на издание Engadget.

Запуск Falcon Heavy был тестовым. Полезной нагрузкой стал электромобиль Маска — Tesla Roadster вишневого цвета. За рулем находится манекен в скафандре SpaceX. После запуска Tesla вышел на гелиоцентрическую орбиту, которая пройдет рядом с Марсом.

Президент США Дональд Трамп поздравил Маска с успешным запуском. «Это достижение наряду с коммерческими и международными партнерами NASA демонстрирует американскую изобретательность в ее лучшем виде», — отмечал он.

Ссылки по теме:
RBC.ru: Маск назвал причину крушения центрального ускорителя Falcon Heavy
 Самое значимое
Армянская Shadowmatic признана одной из лучших новаторских игр в Google PlayАрмянская Shadowmatic признана одной из лучших новаторских игр в Google Play
В список вошли самые популярные приложения, игры, фильмы, телешоу, песни и книги года
Новый электрогрузовик Tesla будет стоить от $150.000Новый электрогрузовик Tesla будет стоить от $150.000
Грузовик будет доступен в двух модификациях: с запасом хода 300 миль (482 километра) стоимостью 150 тысяч долларов и с запасом хода 500 миль (805 километров) стоимостью 180 тысяч долларов
Любит хаш и готова бить армян: Как работает новая голосовая помощница «Яндекса» Алиса в РАЛюбит хаш и готова бить армян: Как работает новая голосовая помощница «Яндекса» Алиса в РА
PanARMENIAN.Net решил проверить, так ли это на самом деле, и поговорил с Алисой на разные темы, интересующие нас
Dinebook: Армянское приложение для бронирования столиков в ресторанах ЕреванаDinebook: Армянское приложение для бронирования столиков в ресторанах Еревана
С приложением уже сотрудничает ряд ереванских кафе, ресторанов и пиццерий. Приложение удобно для тех, кто не любит звонить и договариваться о бронировании столика
Partner news
 Статьи
«Умная» колыбель

Армянское изобретение расскажет ребенку сказку и уложит спать

 Самое читаемое в разделе
В Apple извинились за намеренное замедление старых iPhone
Ракета-носитель Falcon 9 вывела на орбиту 10 спутников
Названы самые бесполезные гаджеты 2017 года
Samsung разрабатывает компактный безрамочный смартфон
Главная
Все новости
Обзор: ИТ и Технологии
Другие новости раздела
 Последние новости
Озбилис перешел в молдавский «Шериф» Как сообщает пресс-служба клуба, подписание контракта состоялось 7 февраля в турецком городе Белек
Грузия планирует представить заявку на проведение в стране зимней Олимпиады-2030 «Уже сама заявка о том, что в Грузии будет проведена Олимпиада или существует возможность ее проведения – является очень важной для страны», — считает премьер-министр
Армянская церковь в индийском Ченнае провела ежегодную службу для оставшихся в городе 6 армян Армяне - традиционно богатые купцы - пользовались многими привилегиями в Индии, их след можно проследить вдоль крупных прибрежных городов, таких как Калькутта, Мадрас и Бомбей
Forbes впервые составил рейтинг биткоин-миллионеров Верхнюю строчку списка из 19 бизнесменов занял финтех-предприниматель и CEO сервиса Ripple Крис Ларсен