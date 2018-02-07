Маск назвал возможную причину крушения центрального ускорителя Falcon Heavy
7 февраля 2018 - 17:55 AMT
PanARMENIAN.Net - Основатель компании SpaceX Илон Маск сообщил, что центральный ускоритель сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy, вероятнее всего, разбился из-за того, что в нем закончилось топливо. Об этом Маск сказал в разговоре с журналистами.
Falcon Heavy успешно стартовала с мыса Канаверал в штате Флорида 6 февраля. Два боковых ускорителя ракеты успешно отсоединились и приземлились на посадочные платформы, однако центральный разгонный блок разбился при посадке.
Представитель SpaceX пояснил, что при посадке сработал только один из трех двигателей на разгонном блоке, в результате чего он упал в Атлантический океан со скоростью 482 км/ч. Изначально планировалось, что ускоритель приземлится на плавучую платформу, пишет РБК со ссылкой на издание Engadget.
Запуск Falcon Heavy был тестовым. Полезной нагрузкой стал электромобиль Маска — Tesla Roadster вишневого цвета. За рулем находится манекен в скафандре SpaceX. После запуска Tesla вышел на гелиоцентрическую орбиту, которая пройдет рядом с Марсом.
Президент США Дональд Трамп поздравил Маска с успешным запуском. «Это достижение наряду с коммерческими и международными партнерами NASA демонстрирует американскую изобретательность в ее лучшем виде», — отмечал он.
Самое значимое
В список вошли самые популярные приложения, игры, фильмы, телешоу, песни и книги года
Грузовик будет доступен в двух модификациях: с запасом хода 300 миль (482 километра) стоимостью 150 тысяч долларов и с запасом хода 500 миль (805 километров) стоимостью 180 тысяч долларов
PanARMENIAN.Net решил проверить, так ли это на самом деле, и поговорил с Алисой на разные темы, интересующие нас
С приложением уже сотрудничает ряд ереванских кафе, ресторанов и пиццерий. Приложение удобно для тех, кто не любит звонить и договариваться о бронировании столика
Partner news
Последние новости
Озбилис перешел в молдавский «Шериф» Как сообщает пресс-служба клуба, подписание контракта состоялось 7 февраля в турецком городе Белек
Грузия планирует представить заявку на проведение в стране зимней Олимпиады-2030 «Уже сама заявка о том, что в Грузии будет проведена Олимпиада или существует возможность ее проведения – является очень важной для страны», — считает премьер-министр
Армянская церковь в индийском Ченнае провела ежегодную службу для оставшихся в городе 6 армян Армяне - традиционно богатые купцы - пользовались многими привилегиями в Индии, их след можно проследить вдоль крупных прибрежных городов, таких как Калькутта, Мадрас и Бомбей
Forbes впервые составил рейтинг биткоин-миллионеров Верхнюю строчку списка из 19 бизнесменов занял финтех-предприниматель и CEO сервиса Ripple Крис Ларсен