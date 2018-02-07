Маск назвал возможную причину крушения центрального ускорителя Falcon Heavy

PanARMENIAN.Net - Основатель компании SpaceX Илон Маск сообщил, что центральный ускоритель сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy, вероятнее всего, разбился из-за того, что в нем закончилось топливо. Об этом Маск сказал в разговоре с журналистами.

Falcon Heavy успешно стартовала с мыса Канаверал в штате Флорида 6 февраля. Два боковых ускорителя ракеты успешно отсоединились и приземлились на посадочные платформы, однако центральный разгонный блок разбился при посадке.

Представитель SpaceX пояснил, что при посадке сработал только один из трех двигателей на разгонном блоке, в результате чего он упал в Атлантический океан со скоростью 482 км/ч. Изначально планировалось, что ускоритель приземлится на плавучую платформу, пишет РБК со ссылкой на издание Engadget.

Запуск Falcon Heavy был тестовым. Полезной нагрузкой стал электромобиль Маска — Tesla Roadster вишневого цвета. За рулем находится манекен в скафандре SpaceX. После запуска Tesla вышел на гелиоцентрическую орбиту, которая пройдет рядом с Марсом.

Президент США Дональд Трамп поздравил Маска с успешным запуском. «Это достижение наряду с коммерческими и международными партнерами NASA демонстрирует американскую изобретательность в ее лучшем виде», — отмечал он.