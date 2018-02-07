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Озбилис перешел в молдавский «Шериф»

Озбилис перешел в молдавский «Шериф»
7 февраля 2018 - 19:09 AMT

PanARMENIAN.Net - Полузащитник сборной Армении Араз Озбилис перешел из турецкого «Бешикташа» в молдавский клуб «Шериф».

Как сообщает пресс-служба клуба, подписание контракта состоялось 7 февраля в турецком городе Белек. Озбилис уже познакомился с тренерским штабом и игроками команды.

Вечером 7 февраля состоится первая тренировка новичка с клубом.

Озбилиз начинал карьеру в Нидерландах. В августе 2012 года он перешел из «Аякса» в «Кубань», а в июле 2013-го — в «Спартак», позже был продан турецкому «Бешикташу», некоторое время выступал на правах аренды за испанский «Райо Вальекано».

В текущем сезоне чемпионата Турции Озбилиз на поле не выходил.

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