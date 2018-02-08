В Армении дороги в основном проходимы: Ларс открыт

PanARMENIAN.Net - 8 февраля, по состоянию на 10:00, в Армении автодороги в основном проходимы. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Армении.

8 февраля ожидается погода без осадков. 9-11 февраля в отдельных местах, 12 февраля в большинстве регионов время от времени ожидаются слабые осадки.

На Варденяцском перевале местами наблюдается гололедица.

МЧС Армении рекомендует водителям отправляться в области на автомобилях, оборудованных исключительно зимними шинами.

Согласно полученным данным из ЦУКС МЧС России по Республике Северная Осетия и департамента ЧС МВД Грузии автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов транспортных средств.