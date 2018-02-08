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Отобраны 100 лучших произведений из заявок на участие в конкурсе Сержа Танкяна «7 нот»

Отобраны 100 лучших произведений из заявок на участие в конкурсе Сержа Танкяна «7 нот»
8 февраля 2018 - 11:29 AMT

PanARMENIAN.Net - Всемирно известный рок-музыкант, солист группы System of a Down Серж Танкян презентовал сайт 7NotesExperiment.com – открытую цифровую платформу, где размещены полученные из 60 стран сотни произведений различных жанров.

Столь разные произведения объединяет один общий принцип: все они начинаются одинаковыми 7 нотами.

Серж Танкян в октябре объявил музыкальный конкурс «7 нот». Танкян опубликовал видеоролик, в котором представил первые 7 нот нового произведения и предложил продолжить его в стиле рока, джаза или симфонии, но длительностью не более 3 минут.

Вызов Танкяна музыкантам нашел широкий отклик, из тысяч полученных заявок на сайте 7NotesExperiment.com размещены 500, отобрано 100 лучших произведений. Из них и будет выбран победитель.

Победитель конкурса получит приз в размере 5000 долларов США. Приз вручат позже в феврале.

Судить конкурсантов будут: басист Шаво Одаджян из System of a Down, Себу Симонян из Capital Cities, джазмен Тигран Амасян, заслуженный артист Армении Ваагн Айрапетян, профессор и основатель музыкальной школы Herb Alpert School of Music Джудит Смит и сам Серж Танкян.

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