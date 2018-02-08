СМИ: В Армении появится майнинг-центр мощностью 50 МВт

PanARMENIAN.Net - На территории свободной экономической зоны в Армении появится майнинг-центр мощностью 50 МВт.

Компания ECOS-M заключила соглашение с Разданской ТЭЦ о предоставлении электроэнергии для строительства майнинг-центра, сообщаетSputnik International.

Отмечается, что стороны также договорились о потенциальном увеличении мощностей до 200 МВт.

Майнинг-центр, основными преимуществами которого являются автономный источник электроэнергии, эффективная система управления и льготные налоговые условия, сейчас находится на этапе строительства и будет запущен уже в апреле 2018 года.

Ранее депутат армянской оппозиционной парламентской фракции «ЕЛК» («Выход») Эдмон Марукян ввел законопроект о «Цифровых технологиях», которым предлагает регулировать рынок майнинга цифровой валюты валюты.Отмечается, что принятие законодательства о криптовалютном майнинге обусловлено необходимостью движения вперед, шагая в ногу со временем.