СМИ: В Армении появится майнинг-центр мощностью 50 МВт
8 февраля 2018 - 12:22 AMT
PanARMENIAN.Net - На территории свободной экономической зоны в Армении появится майнинг-центр мощностью 50 МВт.
Компания ECOS-M заключила соглашение с Разданской ТЭЦ о предоставлении электроэнергии для строительства майнинг-центра, сообщаетSputnik International.
Отмечается, что стороны также договорились о потенциальном увеличении мощностей до 200 МВт.
Майнинг-центр, основными преимуществами которого являются автономный источник электроэнергии, эффективная система управления и льготные налоговые условия, сейчас находится на этапе строительства и будет запущен уже в апреле 2018 года.
Ранее депутат армянской оппозиционной парламентской фракции «ЕЛК» («Выход») Эдмон Марукян ввел законопроект о «Цифровых технологиях», которым предлагает регулировать рынок майнинга цифровой валюты валюты.Отмечается, что принятие законодательства о криптовалютном майнинге обусловлено необходимостью движения вперед, шагая в ногу со временем.
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