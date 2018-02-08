Алексис Оганян уходит из Reddit

PanARMENIAN.Net - Американский бизнесмен армянского происхождения, соучредитель социального новостного сайта Reddit Алексис Оганян объявил о намерении уйти от исполнения ежедневных обязанностей в компании. Он планирует сосредоточиться на венчурной компании Initialized Capital.

Оганян продолжит занимать место в совете Reddit. Он заявил, что компания, основанная в 2005 году, получила доход в размере 200 миллионов долларов в 2017 году и оценивается в 1,8 миллиарда долларов. По словам Оганяна, он оставляет компанию в хороших руках - в лице гендиректора Стива Хафмана, пишет Wall Street Journal.

По словам Оганяна, его решение связано с рядом личных и профессиональных факторов, включая его брак с суперзвездой тенниса Сереной Уильямс и рождением их дочери Алексис-младшей.

Initialized Capital - венчурная компания, соучредителем которой является Оганян. Компания известна своими инвестициями, такими как в онлайн-сервис обмена цифровых валют Coinbase и Instacart.