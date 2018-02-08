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В Пхенчхане начались первые олимпийские соревнования

В Пхенчхане начались первые олимпийские соревнования
8 февраля 2018 - 11:48 AMT

PanARMENIAN.Net - Южной Кореее утром 8 февраля начались первые соревнования зимней Олимпиады. На льду керлингового центра в Пхенчхане российские спортсмены, выступающие в дабл-миксте, со счетом 3:9 уступили представителям США.

В олимпийском турнире смешанных пар принимают участие восемь команд. Кроме россиян и американцев, это спортсмены из Канады, Южной Кореи, Финляндии, Китая, Швейцарии и Норвегии. Состязания в дабл-миксте, в котором команду составляет смешанная пара из мужчины и женщины, впервые включены в программу Олимпиад, пишет Deutsche Welle.

В тот же день должны начаться и соревнования по прыжкам с трамплина. Официальное открытие Олимпиады намечено на 9 февраля, Игры продлятся до 25 февраля, за это время в Пхенчхане будет разыграно 102 комплекта медалей.

Из-за допингового скандала, в который вовлечены российские спортсмены, до самого последнего момента не ясно, сколько их сможет принять участие в Олимпиаде. Международный Олимпийский комитет (МОК) выдал приглашения 169 атлетам из РФ.

Еще 45 российских спортсменов пытаются добиться от МОК допуска к Играм с помощью иска в Спортивном арбитражном суде (CAS). Решение по их искам должно быть принято 8 февраля. Атлетам из РФ разрешено выступать под нейтральным флагом.

Ссылки по теме:
Deutsche Welle: В южнокорейском Пхёнчхане начались олимпийские соревнования
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