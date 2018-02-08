Переговоры по Карабаху продолжатся после выборов в Армении и Азербайджане

PanARMENIAN.Net - Президент Азербайджана Ильхам Алиев и сопредседатели Минской группы ОБСЕ договорились о продолжении переговоров по Карабаху после выборов в Армении и Азербайджане. Об этом сообщил официальный представитель МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Алиев 7 февраля встретился с сопредседателями Минской группы и специальным представителем действующего председателя ОБСЕ Анджеем Каспшиком.

«В рамках встречи были проведены конкретные обсуждения с сопредседателями Минской группы ОБСЕ на основе мнений, выдвинутых на встрече глав МИД Азербайджана и Армении в Кракове. Достигнуто соглашение продолжить интенсивные переговоры после проведения в Азербайджане и Армении президентских выборов на основе существующих мнений и предложений», — сказал Гаджиев, пишет РИА Новости.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об объявлении внеочередных президентских выборов. Согласно распоряжению, внеочередные президентские выборы назначены на 11 апреля 2018 года.

В Армении выборы предположительно пройдут 2 марта.