«Яндекс.Такси» и Uber завершили сделку по слиянию бизнесов в Армении и других странах

PanARMENIAN.Net - «Яндекс.Такси» и Uber закрыли сделку по объединению бизнеса компаний в России, Армении, Азербайджане, Белоруссии, Грузии и Казахстане. Об этом сообщает пресс-служба «Яндекс.Такси».

В объединенной компании «Яндекс» получил 59,3% акций, Uber — 36,9%, сотрудники новой структуры — 3,8%. Uber инвестировал в новую компанию $225 млн, «Яндекс» — $100 млн.

Генеральным директором новой компании стал Тигран Худавердян, ранее возглавлявший «Яндекс.Такси». В совет директоров вошли четыре представителя от «Яндекса» и три — от Uber.

Изначально стоимость объединенной компании оценивалась в $3,725 млрд. В сообщении «Яндекса» указано, что сейчас этот показатель «оценивается в более чем $3,8 млрд».

Объединенная компания «Яндекс.Такси» и Uber будет заниматься не только перевозкой пассажиров, но и доставкой еды из ресторанов — в контур сделки вошел сервис UberEATS.

Компании договорились объединить бизнес в нескольких странах СНГ в июле 2017 года. Изначально предполагалось, что распределение долей в компании будет несколько другим: 59,3% новой структуры будет принадлежать «Яндексу», 36,6% — Uber, 4,1% — ее сотрудникам. Предполагалось, что в результате сделки «Яндекс» получит небольшой пакет акций глобального бизнеса Uber. В конце ноября 2017 года сделку одобрила Федеральная антимонопольная служба.