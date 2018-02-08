СМИ: Турция использует боевиков ИГ для борьбы с курдами

PanARMENIAN.Net - Турция для борьбы с курдами на севере Сирии использует бывших боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ). Об этом рассказал один из бывших боевиков ИГ.

«Большинство из тех, кто сражается в Африне против YPG, это ИГ», — сказал он, пишет Lenta.ru со ссылкой на The Independent.

По словам собеседника издания, чтобы скрыть этот факт, Анкара «прикрывается» тем, что на ее стороне воюют бойцы из «Свободной Сирийской Армии» (ССА), которую поддерживает международная коалиция.

Как отмечает газета, руководство турецкой армии не поощряет использование экстремистами привычной для них тактики с террористами-смертниками и подрывами автомобилей, потому что это «сделало бы сотрудничество ИГ и Турции слишком очевидным».

Точное число боевиков «Исламского государства», сражающихся на стороне турок, не уточняется. При этом, по сведениям издания, в операции против курдов задействованы 6 тысяч турецких военных и 10 тысяч бойцов ССА.

Турция 20 января объявила о начале операции «Оливковая ветвь» в Африне против курдской партии «Демократический союз» и ее вооруженных Отрядов народной самообороны (YPG), которые Анкара признала террористическими.