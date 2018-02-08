На улицах Еревана предложат «бесплатные объятия»
8 февраля 2018 - 13:56 AMT
PanARMENIAN.Net - В Ереване уже не в первый раз пройдет движение «Бесплатные объятия» (Free Hugs), участники которого выйдут на улицу и предложат незнакомым людям свои объятия.
Мероприятие состоится 10 февраля на площади Свободы уакадемического театра оперы и балета им. А. Спендиарова.
Участники движения соберутся у памятника писателю Ованесу Туманяну в 14:30 по местному времени.
Движение основано австралийцем Хуаном Манном в 2004 году. Международную известность приобрело в 2006 году благодаря музыкальному видеоклипу австралийской рок-группы Sick Puppies, опубликованному на YouTube.
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Сам аттракцион представляет собой трассу, больше всего напоминающую бобслейную. Максимальная скорость может достигать 40 км/ч, длина – 1025 метров
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