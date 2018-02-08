На улицах Еревана предложат «бесплатные объятия»

PanARMENIAN.Net - В Ереване уже не в первый раз пройдет движение «Бесплатные объятия» (Free Hugs), участники которого выйдут на улицу и предложат незнакомым людям свои объятия.

Мероприятие состоится 10 февраля на площади Свободы уакадемического театра оперы и балета им. А. Спендиарова.

Участники движения соберутся у памятника писателю Ованесу Туманяну в 14:30 по местному времени.

Движение основано австралийцем Хуаном Манном в 2004 году. Международную известность приобрело в 2006 году благодаря музыкальному видеоклипу австралийской рок-группы Sick Puppies, опубликованному на YouTube.