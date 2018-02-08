Самолет рейса Москва-Гюмри совершил вынужденную посадку в Минводах из-за дебошира

PanARMENIAN.Net - Самолет авиакомпании-лоукостера «Победа», выполнявший рейс из Москвы в армянский Гюмри, совершил вынужденную посадку в аэропорту Минеральных Вод из-за дебошира. Об этом сообщили в компании, передает РИА Новости.

«Самолет «Победы» при выполнении рейса Москва-Гюмри совершил вынужденную посадку в аэропорту Минеральных Вод из-за деструктивного пассажира. Дебошир оскорблял экипаж, не подчинялся требованиям командира, вел себя неадекватно и вдобавок закурил», — сообщили в авиакомпании 7 февраля.

Там уточнили, что речь идет о рейсе DP855.

Собеседник агентства добавил, что с дебошира планируется взыскать все расходы, понесенные из-за вынужденной посадки.

Российский лоукостер «Победа» осуществляет авиаперевозки по рейсу Москва-Гюмри-Москва с декабря 2016 года.