Самолет рейса Москва-Гюмри совершил вынужденную посадку в Минводах из-за дебошира
8 февраля 2018 - 14:41 AMT
PanARMENIAN.Net - Самолет авиакомпании-лоукостера «Победа», выполнявший рейс из Москвы в армянский Гюмри, совершил вынужденную посадку в аэропорту Минеральных Вод из-за дебошира. Об этом сообщили в компании, передает РИА Новости.
«Самолет «Победы» при выполнении рейса Москва-Гюмри совершил вынужденную посадку в аэропорту Минеральных Вод из-за деструктивного пассажира. Дебошир оскорблял экипаж, не подчинялся требованиям командира, вел себя неадекватно и вдобавок закурил», — сообщили в авиакомпании 7 февраля.
Там уточнили, что речь идет о рейсе DP855.
Собеседник агентства добавил, что с дебошира планируется взыскать все расходы, понесенные из-за вынужденной посадки.
Российский лоукостер «Победа» осуществляет авиаперевозки по рейсу Москва-Гюмри-Москва с декабря 2016 года.
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