«Ростелеком» может уйти из Армении

PanARMENIAN.Net - Российская телекоммуникационная компания «Ростелеком» рассматривает возможность продажи дочерней компании в Армении. Об этом сообщил журналистам глава «Ростелекома» Михаил Осеевский.

«Мы думаем об этом, насколько этот бизнес для нас комплементарен. У нас нет задачи его продать. Но как показывает практика других глобальных игроков, такая межстрановая синергия не очевидна. Все-таки разное законодательство, разная клиентская база, продукты. Поэтому мы думаем, как наиболее эффективно организовать нашу работу там. В том числе через продажу», - сказал Осеевский, пишет RNS.

«Ростелеком Армения» (ЗАО «ДЖИЭНСИ-АЛЬФА», дочерняя компания ПАО «Ростелеком») является одним из ведущих телекоммуникационных операторов в Армении, предоставляющих услуги широкополосного Интернета, Смарт IP телевидения и фиксированной телефонии для частных лиц и корпоративных клиентов с 18 декабря 2012 года.

Начиная с 2014г. компания предоставляет телекоммуникационные услуги в городах Ереван, Абовян,Чаренцаван, Раздан, Ванадзор, Гюмри, Аштарак, Мецамор, Армавир, Масис, Арташат, Арарат, Севан, Дилижан, Иджеван, Капан, Мартуни, Алаверди, Каджаран и Капан.