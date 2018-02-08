В Москве задержали украинского бизнесмена-армянина Олега Мкртчана
8 февраля 2018 - 14:21 AMT
PanARMENIAN.Net - Басманный суд Москвы заключил под стражу до 5 апреля бывшего владельца футбольного клуба «Кубань» и генерального директора второй по величине металлургической корпорации Украины «Индустриальный союз Донбасса» Олега Мкртчана по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева.
«Басманный суд 5 февраля избрал Мкртчану меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 5 апреля, удовлетворив ходатайство следствия», - сказала Царева, пишет ТАСС.
Согласно материалам дела, Мкртчану предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 ( «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере») УК РФ. Суть предъявленных обвинений пока остается неизвестной.
Как отмечается на официальном сайте корпорации, она была основана в 1995 году в Донецке и входит в число крупнейших компаний, занимающих ключевые позиции по производству стали в Центральной и Восточной Европе. С производственной мощностью, достигающей 10 млн тонн стали в год, корпорация «ИСД» значится среди 40 крупнейших металлургических компаний мира.
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