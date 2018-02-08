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2 научных достижения армян - в списке великих открытий российских ученых

2 научных достижения армян - в списке великих открытий российских ученых
8 февраля 2018 - 16:31 AMT

PanARMENIAN.Net - В список из десяти открытий российских ученых, которые потрясли мир, составленном РИА Новости, вошли 2 научных достижения ученых армянского происхождения.

Так, издание выделяет имя академика Юрия Оганесяна. В 1960-е отечественные физики предсказали «остров стабильности» — особое физическое состояние, в пределах которого должны существовать сверхтяжелые атомы. В 2006 году экспериментаторы из Объединенного института ядерных исследований в Дубне обнаружили на этом «острове» при помощи циклотрона 114-й элемент, названный позднее флеровием. Затем один за другим были открыты 115-й, 117-й и 118-й элементы — соответственно, московий, теннессин и оганесон, названный в честь первооткрывателя, физика Оганесяна. Так пополнилась таблица Менделеева.

Отмечается, что в 1989-м Сергей Вартанян, молодой сотрудник Ленинградского государственного университета, изучавший древнюю географию Арктики, приехал на остров Врангеля, затерянный в Северном Ледовитом океане. Он собрал кости мамонтов, валявшиеся там в избытке, и с помощью радиоуглеродного анализа определил, что им всего несколько тысяч лет. Как впоследствии установили, шерстистые мамонты вымерли 3730 лет назад. Островные мамонты были чуть помельче своих материковых сородичей, ростом в холке до 2,5 метра, поэтому их еще называют карликовыми. Статья Вартаняна и его коллег о самых последних мамонтах на Земле вышла в Nature в 1993 году, и об их открытии узнал весь мир.

Геном мамонтов с острова Врангеля расшифровали в 2015 году. Сейчас Сергей Вартанян с российскими и зарубежными коллегами продолжают его анализировать, чтобы узнать все особенности жизни карликовых мамонтов и разгадать тайну их исчезновения.

Ссылки по теме:
Ria.ru. Десять открытий российских ученых, которые потрясли мир
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