Венгер: Мхитарян очень профессионально относится к тренировкам и матчам
8 февраля 2018 - 16:50 AMT
PanARMENIAN.Net - Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер похвалил полузащитника сборной Армении Генриха Мхитаряна, недавно перешедшего в лондонский клуб из «Манчестер Юнайтед». Венгер затронул тему Мхитаряна на встрече с журналистами в преддверии дерби с «Тоттенхэмом».
«Мхитарян очень профессионально относится к тренировкам и к матчам. Для меня это не стало сюрпризом, это вполне нормально»,- сказал Венгер, пишет Мirror.
Тренер похвалил также другого новичка «Арсенала», габонского нападающего Пьер-Эмерика Обамеянга.
«У Мхитаряна и Обамеянга большой опыт. Они понимают, что важно концентрироваться на игре. Это футболисты топ-уровня»,- заявил Венгер.
Матч «Арсенал» - «Тоттенхэм» состоится 10 февраля.
«Арсенал» разгромил «Эвертон» в матче 26-го тура АПЛ со счетом 5:1. Мхитарян провел на поле 90 минут и оформил три голевых паса за одну игру. Он дважды ассистировал Аарону Рэмзи и один раз – Пьер-Эмерику Обамеянгу.Мхитарян признан лучшим игроком матча «Арсенал» - «Эвертон» по версии ресурса WhoScored, который присудил футболисту 9,9 очков.
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