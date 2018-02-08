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Венгер: Мхитарян очень профессионально относится к тренировкам и матчам

Венгер: Мхитарян очень профессионально относится к тренировкам и матчам
8 февраля 2018 - 16:50 AMT

PanARMENIAN.Net - Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер похвалил полузащитника сборной Армении Генриха Мхитаряна, недавно перешедшего в лондонский клуб из «Манчестер Юнайтед». Венгер затронул тему Мхитаряна на встрече с журналистами в преддверии дерби с «Тоттенхэмом».

«Мхитарян очень профессионально относится к тренировкам и к матчам. Для меня это не стало сюрпризом, это вполне нормально»,- сказал Венгер, пишет Мirror.

Тренер похвалил также другого новичка «Арсенала», габонского нападающего Пьер-Эмерика Обамеянга.

«У Мхитаряна и Обамеянга большой опыт. Они понимают, что важно концентрироваться на игре. Это футболисты топ-уровня»,- заявил Венгер.

Матч «Арсенал» - «Тоттенхэм» состоится 10 февраля.

«Арсенал» разгромил «Эвертон» в матче 26-го тура АПЛ со счетом 5:1. Мхитарян провел на поле 90 минут и оформил три голевых паса за одну игру. Он дважды ассистировал Аарону Рэмзи и один раз – Пьер-Эмерику Обамеянгу.Мхитарян признан лучшим игроком матча «Арсенал» - «Эвертон» по версии ресурса WhoScored, который присудил футболисту 9,9 очков.

Ссылки по теме:
Мirror. Arsene Wenger reveals how Henrikh Mkhitaryan has settled in at Arsenal following move from Manchester United
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