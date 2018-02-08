СМИ: Более 100 бойцов проправительственных сил Сирии погибли в результате авиаудара США
8 февраля 2018 - 17:47 AMT
PanARMENIAN.Net - Коалиция по борьбе с «Исламским государством» нанесла авиаудар по проправительственным силам в Сирии.
Атака стала ответом на «неспровоцированное» нападение на штаб «Сирийских демократических сил» (SDF), в котором в это время находились американские военные.
«Для защиты коалиционных и партнерских сил коалиция нанесла удары по атакующим силам, чтобы отразить акт агрессии в отношении партнеров, участвующих в борьбе с группировкой ИГ», — говорится в официальном заявлении альянса, пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал ABC.
В результате авиаудара сил коалиции были убиты более ста человек. Собеседник канала заявил, что атака на штаб SDF была хорошо скоординирована и в ней участвовали танки и артиллерия.
Официальный Дамаск пока никак не прокомментировал эту информацию.
США утверждают, что обстреляли сирийских военных после демонстративного продета истребителей и предупредительных выстрелов.
В гарнизоне Ат-Танф расположена одна из военных баз США в Сирии. В ней проходит обучение и вооружение боевого крыла сирийских оппозиционных сил.
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