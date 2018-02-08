В Instagram появится возможность делиться чужими публикациями в своих Историях (видео)
8 февраля 2018 - 16:56 AMT
PanARMENIAN.Net - Команда фотосервиса Instagram тестирует у небольшого количества пользователей новую возможность для Историй (Story). Пользователи смогут делиться чужими публикациями в своих Историях.
Она позволит, например, добавить комментарий или свои стикеры к мему, посту знаменитости или просто перепостить фотографию друга. Собственный контент можно защитить, отключив опцию репоста в Истории через настройки, пишет Ferra.ru.
Ранее уже сообщалось о тестах специальной кнопки репоста, которая позволяет разметить у себя в аккаунте Instagram понравившийся чужой контент, не используя сторонних приложений, вроде популярного Regram для Android. Пока эта функция не была внедрена официально.
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