В Instagram появится возможность делиться чужими публикациями в своих Историях

PanARMENIAN.Net - Команда фотосервиса Instagram тестирует у небольшого количества пользователей новую возможность для Историй (Story). Пользователи смогут делиться чужими публикациями в своих Историях.

Она позволит, например, добавить комментарий или свои стикеры к мему, посту знаменитости или просто перепостить фотографию друга. Собственный контент можно защитить, отключив опцию репоста в Истории через настройки, пишет Ferra.ru.

Ранее уже сообщалось о тестах специальной кнопки репоста, которая позволяет разметить у себя в аккаунте Instagram понравившийся чужой контент, не используя сторонних приложений, вроде популярного Regram для Android. Пока эта функция не была внедрена официально.