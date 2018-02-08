В Москве пройдет вечеринка серии Boiler Room
8 февраля 2018 - 18:28 AMT
PanARMENIAN.Net - В Москве пройдет секретная вечеринка серии Boiler Room x Ballantine’s True Music: Hybrid Sounds. Об этом сообщили организаторы мероприятия.
Boiler Room состоится 15 февраля. Место проведения пока засекречено и станет известно только в день события. В лайн-апе заявлены пионер детройтского техно Деррик Мей, ирландка Орла Дули, известная как Or:la, братья Overmono, казанско-московский техно-дуэт PTU и композитор Павел Додонов, пишет Lenta.ru.
По традиции попасть на вечеринку можно будет только по личному приглашению организаторов. Запросить инвайт можно на сайте. Попробовать получить приглашение можно также с помощью Telegram-бота @BallantinesBot, ответив на пять вопросов. Те, кому не удастся попасть на вечеринку, смогут посмотреть прямую трансляцию.
Инициатива Boiler Room x Ballantine’s True Music посвящена «продвижению и поддержке музыкантов-новаторов, чьим творчеством движет бескомпромиссная любовь к искусству».
Вечеринки серии Hybrid Sounds пройдут на трех континентах в таких городах, как Сан-Пауло (Бразилия), Бейрут (Ливан) и Валенсия (Испания). Особое внимание будет уделяться живым выступлениям: как электронным лайвам, так и акустическим концертам.
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