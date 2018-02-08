Tesla понесла рекордный убыток за квартал

PanARMENIAN.Net - Компания Tesla, производящая электромобили, отчиталась об убытке в 675 миллионов долларов в четвертом квартале 2017 года. Годом ранее убытки компании Илона Маска составляли 121 миллион долларов.

Несмотря на то, что убыток в 675 миллионов долларов стал самым большим в истории компании, финансовые результаты Tesla оказались лучше прогнозов аналитиков. На котировках акций компании публикация отчетности практически не отразилась, пишет Meduza со ссылкой на CNN.

Глава Tesla Илон Маск во время телефонной конференции с аналитиками признал, что компания столкнулась с трудностями с производством аккумуляторных батарей для электромобилей Model 3, однако рассчитывает выйти на заявленную мощность в 5 тысяч автомобилей в неделю во втором квартале 2018 года.

«Мы глубже в аду, чем ожидали», — заявил Маск во время телефонной конференции.

Ранее компания обещала, что начнет выпускать по 5 тысяч Model 3 в неделю в конце 2017 года.

О рекордных убытках Tesla отчитывается второй квартал подряд. В третьем квартале 2017 года убытки компании составили 671 миллион долларов.

Model 3 — самый доступный электромобиль от Tesla. Его цена на американском рынке начинается от 35 тысяч долларов.