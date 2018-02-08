Расписание выступлений армянских спортсменов на Олимпиаде в Пхенчхане

PanARMENIAN.Net - Национальный олимпийский комитет Армении опубликовал расписание выступлений армянских спортсменов на 23-х зимних Олимпийских играх в Пхенчхане.

В Пхенчхане-2018 Армению представят три спортсмена: лыжники Микаел Микаелян и Катя Галстян, горнолыжник Ашот Карапетян. Армянская команда уже несколько дней находится в Пхенчхане. Спортсмены привыкают к месту проведения соревнований, разнице во времени, и проводят последние тренировки перед главным стартом.

На Олимпийских играх первой из армянской команды стартует Катя Галстян. Так,

Катя Галстян – спринт, 13 февраля, 12:30 (ереванское время);

Микаел Микаелян – спринт, 13 февраля, 13:05;

Катя Галстян – 10 км, свободный стиль, 15 февраля, 10:30;

Микаел Микаелян – 15 км, свободный стиль, 16 февраля, 10:00;

Ашот Карапетян – гигантский слалом, 18 февраля, 05:15;

Ашот Карапетян – специальный слалом, 22 февраля, 05:15.

Официальное открытие 23-х зимних Олимпийских игр состоится 9 февраля, в 15:00 по ереванскому времени.