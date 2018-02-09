МИД РА: Убийство солдата в Карабахе показывает пренебрежение Баку по отношению к МГ ОБСЕ
9 февраля 2018 - 10:59 AMT
PanARMENIAN.Net - Убийство армянского солдата в результате грубейшего нарушения режима прекращения огня с азербайджанской стороны на линии соприкосновения карабахско-азербайджанских ВС показывает пренебрежение Баку по отношению к сопредседателям Минской группы ОБСЕ. Такое заявление сделал министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян на встрече с сопредседателями Минской группы ОБСЕ Игорем Поповым (Россия), Стефаном Висконти (Франция) и Эндрю Шефером (США), а также личным представителем действующего председателя ОБСЕ Анджеем Каспршиком, которые прибыли в Ереван в рамках регионального визита.
7 февраля, около 13:50 по ереванскому времени, на оборонительном участке одной из воинских частей Армии обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики), дислоцированной в южном направлении линии соприкосновения, вследствие стрельбы ВС Азербайджана смертельное ранение получил военнослужащий Айк Размикович Калантарян,1998 г.р.
Проинформировав сопредседателей Минской группы ОБСЕ об убийстве армянского солдата 7 февраля в результате грубейшего нарушения режима прекращения огня с азербайджанской стороны на линии соприкосновения, Налбандян подчеркнул, что даже присутствие сопредседателей в регионе не удерживает Баку от свойственных ему провокационных действий, тем самым Азербайджан демонстрирует свое пренебрежение по отношению к странам-сопредседателям.
Министр иностранных дел Армении обсудил с посредниками вопросы, связанные с принципиальным соглашением, достигнутым в ходе январской встречи министров иностранных дел Армении и Азербайджана в Кракове, касающемся расширения возможностей офиса личного представителя действующего председателя ОБСЕ.
Налбандян обратил внимание сопредседателей на тот факт, что, в отличие от сопредседателей и Армении, Баку пока не сделал никаких заявлений о соглашении и о том, когда будет готов к его осуществлению.
«Странная память у Баку: запутавшись в паутине своих выдуманных фальсификаций, они предают забвению соглашения, достигнутые за месяц до этого и ранее, о которых не раз объявляли сопредседатели. Но в то же время в извращенных интерпретациях они вспоминают документы двадцатипятилетней давности, на которые сопредседатели, по известным причинам, даже не ссылаются», - сказал Налбандян.
Коснувшись заявлений Баку о том, что Азербайджан заинтересован в скорейшем урегулировании карабахского конфликта, министр иностранных дел Армении отметил, что слова должны быть закреплены действиями: договоренности, достигнутые на саммитах в Вене, Санкт-Петербурге и Женеве, должны быть выполнены, предложения сопредседателей по урегулированию конфликта должны быть приняты в качестве основы для переговоров, для продвижения вперёд на этой основе.
Сопредседатели в свою очередь проинформировали о своих состоявшихся в Баку встречах.
По инициативе сопредседателей Минской группы ОБСЕ в Кракове 18 января состоялась встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана Эдварда Налбандяна и Эльмара Мамедъярова. Встреча началась в присутствии сопредседателей Минской группы и личного представителя действующего председателя ОБСЕ, а потом продолжилась в виде беседы тет-а-тет.Стороны достигли принципиальной договоренности о реализации решения о расширении возможностей офиса личного представителя действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспршика. По итогам встречи было решено, что сопредседатели посетят регион в первой половине февраля.
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