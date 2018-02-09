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Алиев перенервничал: «Ереван и Зангезур - наши исторические земли»

Алиев перенервничал: «Ереван и Зангезур - наши исторические земли»
9 февраля 2018 - 11:20 AMT

PanARMENIAN.Net - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в очередной раз выступил с угрозами в адрес Армении и армянского народа. Это произошло на VI съезде партии «Ени Азербайджан», где Алиев заявил, что «Ереван и Зангезур - это азербайджанские исторические земли».

Обратившись к «азербайджанской молодежи и всему миру», он заявил, что «нельзя забывать об исторических землях».

«Это должно стать направлением нашей будущей деятельности, как и сейчас мы работаем в этом направлении. Нашими историческими землями являются Ереванское ханство, Зангезур-Гейча», - сказал Алиев, пишет Haqqin.az.

Он добавил, что азербайджанцы должны быть более активными в этом вопросе и проводить в различных регионах мира презентации и выставки. «Потому что Ереван – это наша историческая земля, и мы, азербайджанцы, должны вернуться на эти земли. Это – наша политическая и стратегическая цель, и мы поэтапно должны приближаться к этой цели», - заявил Алиев.

Алиев сделал это заявление 8 февраля, несмотря на то, что в регионе с визитом находятся сопредседатели Минской группы ОБСЕ.

Ранее глава МИД Армении Эдвард Налбандян, комментируя заявление Алиева о том, что «передача Еревана Армении в 1918 году является для Азербайджана кровоточащей раной», предложил пригласить президента Азербайджана на празднование юбилея 2800-летия Эребуни-Ереван.

«Думаю, не будет лишним предоставить возможность руководителю Азербайджана принять участие в мероприятиях по случаю 2800-летия Еревана, чтобы он на месте непосредственно ознакомился с историей»,- отметил Налбандян.

Ссылки по теме:
Haqqin.az. Ильхам Алиев: «Мы должны вернуться в Ереван»
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