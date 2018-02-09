Первый пилотный поезд из РФ доставил груз в Иран через Азербайджан

PanARMENIAN.Net - Первый пилотный поезд с шестью грузовыми вагонами из России отправлен 8 февраля в Иран по проложенной железнодорожной ветке Астара-Астара, соединившей железные дороги Азербайджана и Ирана. По сообщению АО «Азербайджанские железные дороги», груз из пиломатериалов выгружен в терминале на иранской стороне.

Полномасштабный ввод железной дороги ожидается в марте 2018 года, пишет Turan со ссылкой на IRNA.

«Железная дорога Астара (Иран) - Астара (Азербайджан) будет официально открыта в марте текущего года на церемонии с участием официальных лиц из Ирана и соседнего Азербайджана», заявил Аббас Назари, генеральный директор по международным делам Иранской железной дороги.

Он также сообщил, что проведены предварительные переговоры между официальными лицами Ирана, Азербайджана и России для запуска пассажирского поезда по маршруту Астара (Азербайджан) - Москва.

Железнодорожная линия Астара-Астара является продолжением железной дороги Казвин-Рашт и частью проекта «Север-Юг», соединяющего железные дороги Ирана с железнодорожной системой Азербайджана. Протяженность дороги составляет 10 км, из которых 8 км - от города Астара до границы с Ираном, и 2 км - от границы до иранского города Астара.