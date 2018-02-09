Хоакин Феникс может сыграть Джокера в новом фильме DC
9 февраля 2018 - 12:14 AMT
PanARMENIAN.Net - Американский актер Хоакин Феникс может сыграть злодея Джокера в новом супергеройском фильме вселенной DC. Он уже ведет переговоры с компанией Warner Bros.
Режиссер пока безымянной ленты Тодд Филлипс утверждает, что Феникс — главный претендент на эту роль, пишет Lenta.ru со ссылкой на Variety.
Постановщик встречался с актером в конце 2017 года и ждал, когда уладятся переговоры со студией.
По словам инсайдеров, Джаред Лето, сыгравший Джокера в «Отряде самоубийц», по-прежнему остается во вселенной DC, а привлечение Феникса никак не повлияет на работу Лето в этой роли в будущих фильмах.
До Лето образ Джокера воплотили на экране Хит Леджер, Джек Николсон и Сесар Ромеро (в обратной хронологии).
Хоакин Феникс прославился тем, что сыграл Коммода в «Гладиаторе». Он также известен по лентам «Знаки», «Отель «Руанда», «Таинственный лес», «Переступить черту» и «Она». За роль Фредди Куэлла в фильме «Мастер» актер был номинирован на «Оскар».
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