Facebook тестирует кнопку жалоб на комментарии
9 февраля 2018 - 12:51 AMT
PanARMENIAN.Net - Социальная сеть Facebook тестирует кнопку для жалоб на комментарии в целях борьбы с оскорблениями, дезинформацией и обсуждениями не по теме.
Кнопка называется Downvote («Проголосовать против»), но не работает как дислайк. По нажатию на такую кнопку не уменьшается количество лайков у комментария, а предлагается сообщить модераторам соцсети об оскорблении, неточной информации или «офтопике». Кроме того, это скрывает комментарий для того, кто нажал кнопку. Счетчик количества «даунвоутов» не отображается, пишет TJ со ссылкой на The Verge.
Некоторые начали подозревать, что Facebook собирается ввести подобный Reddit механизм модерации комментариев.
В компании сообщили, что пока просто хотят «получить обратную связь» и дать пользователям возможность сообщить о сомнительных комментариях.
Функция тестируется лишь в США и на очень небольшом проценте пользователей.
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