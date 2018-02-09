В Амстердаме туристам запретят долго смотреть на проституток в «квартале красных фонарей»
9 февраля 2018 - 12:59 AMT
PanARMENIAN.Net - Власти Амстердама ужесточили правила поведения для туристов в местном «квартале красных фонарей», где расположены публичные дома. Новые правила вступят в силу с апреля. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России.
В квартал запретят водить большие экскурсии — численность группы не должна превышать 20 человек. Туристы не смогут фотографировать проституток и постоянно смотреть на них — экскурсоводы должны следить, чтобы во время остановок приезжие стояли спиной к витринам, пишет Meduza.
Помимо этого любые экскурсии по кварталу должны завершаться до 11 часов вечера, полностью запрещено употребление алкоголя и наркотиков. За нарушение этих правил экскурсоводам грозит штраф от 190 до 950 евро.
Новые правила ввели, чтобы ограничить вмешательство в частную жизнь проституток.
В Нидерландах проституция и организация борделей официально разрешены. При этом в городах они как правило сконцентрированы в «кварталах красных фонарей», так как заниматься проституцией на улице запрещено.
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