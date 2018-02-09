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Мхитарян вошел в символическую сборную недели FIFA 18

Мхитарян вошел в символическую сборную недели FIFA 18
9 февраля 2018 - 14:01 AMT

PanARMENIAN.Net - Полузащитник сборной Армении и «Арсенала» Генрих Мхитарян вошел в символическую сборную недели FIFA 18. Об этом сообщается на сайте футбольного симулятора.

Мхитарян оказался в символической сборной благодаря участию в матче «Арсенал» - «Эвертон» 26-го тура английской премьер-лиги.

Помимо Мхитаряна, в символическую сборную попали также египетский полузащитник «Ливерпуля» Мохаммед Салах, вратарь французского клуба «Тулуза» Альбан Ляфон, защитник португальского «Порту» Алекс Теллес и другие.

«Арсенал» разгромил «Эвертон» в матче 26-го тура АПЛ со счетом 5:1. Мхитарян провел на поле 90 минут и оформил три голевых паса за одну игру. Он дважды ассистировал Аарону Рэмзи и один раз – Пьер-Эмерику Обамеянгу.Мхитарян признан лучшим игроком матча «Арсенал» - «Эвертон» по версии ресурса WhoScored, который присудил футболисту 9,9 очков.

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