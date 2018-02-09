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Tesla Маска в космосе может быть уничтожена в результате столкновений с микрометеоритами

Tesla Маска в космосе может быть уничтожена в результате столкновений с микрометеоритами
9 февраля 2018 - 14:45 AMT

PanARMENIAN.Net - Автомобиль Tesla Roadster, который был запущен в космос на ракете Falcon Heavy, будет уничтожен в результате столкновений с микрометеоритами и воздействия космической радиации.

По словам экспертов, все органические вещества, использующиеся для изготовления различных деталей машины, в космосе будут подвержены деградации из-за жесткого излучения, пишет Lenta.ru со ссылкой на AutoBlog.

Солнечная ультрафиолетовая радиация способствует разрушению углерод-углеродных связей, а также ковалентных связей между углеродом и водородом.

Пострадает каркас автомобиля из углеродного волокна, и, конечном итоге, Tesla Roadster развалится на части. По мнению специалистов, это произойдет в течение года.

Более долговечными окажутся неорганические компоненты, например алюминиевое шасси, литий-ионный аккумулятор и лобовое стекло. Однако эти детали могут пострадать из-за удара с такими космическими телами, как мелкие метеориты или куски комет.

6 февраля SpaсeX запустила на орбиту автомобиль Tesla Roadster с водителем-манекеном за рулем. Машина выполняла роль полезной нагрузки на ракете-носителе Falcon Heavy, которую в SpaceX называют мощнейшей в мире ракетой. Илон Маск признался, что сделал это «ради смеха, поскольку, когда тестируется новая ракета, инженеры ставят что-то действительно скучное на борту, например блок из бетона, или кусок стали, или что-то в этом роде».

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