BBC: Производство «белого золота» в Азербайджане терпит фиаско

PanARMENIAN.Net - В попытках выйти из кризиса Азербайджан второй год старается заменить одно сырьевое производство другим. Чиновники называют хлопок «белым золотом», пишет BBC.

За хлопок азербайджанские власти взялись два года назад. Президент Ильхам Алиев тогда назвал его белым золотом и напомнил, что когда его отец Гейдар Алиев был первым секретарем ЦК компартии республики, в стране производилось хлопка куда больше, чем сейчас. Год назад президент подписал распоряжение о создании Государственной программы по развитию хлопководства.

По данным издания, производство хлопка в Азербайджане действительно выросло за два года в несколько раз. Однако многие фермеры недовольны - одних заставляют без большой выгоды сажать хлопок, у других отбирают пастбищную землю.

В Сабирабадском районе- согласно статистике, самом передовом по производству хлопка, - репортерам удается поговорить с фермерами, которые рассказывают о своих проблемах. Фермеры говорят, что больше года назад, поддавшись на уговоры муниципальных чиновников и дешевые государственные кредиты, стали сеять хлопок, но больше заниматься этим не хотят. Говорят, кроме обещаний, от государства нет никакой поддержки, даже в виде пресной воды.

Агагулу Каримов посадил в прошлом году 10 гектаров хлопка и остался в убытке. «Выгоды с этого не получил, теперь вот должен людям», - рассказывает он.По словам фермера, он бы не оказался в должниках, если бы имел доступ к качественной воде.

Фермеры также жалуются на новую импортную технику, по их словам, из-за особенности конструкции трактористам, привыкшим к другим машинам, с ней работать неудобно. Некоторые из фермеров жалуются на нехватку специалистов по сельскому хозяйству:агрономов не хватает, а сами фермеры не знают, как обрабатывать почву.

В другом хлопковом районе рассказали, что люди, которые занимались скотоводством, были вынуждены уйти со своей земли, после того как государство передало эту землю под хлопок. По словам одного из местных жителей, у них забрали землю под хлопок, а сами ничего там не построили, только себе дома.

Как отмечает издание, ставка на сельское хозяйство в целом и хлопковую отрасль в частности объясняется стремлением Азербайджана диверсифицировать экономику и «слезть с нефтяной иглы» - за 2017 год объем экспорта страны составил 13,8 млрд долларов, причем 88,5% приходится на нефть нефтепродукты и газ.

Эффект этой политики, по словам скотоводов и экономистов, выражается в росте цен на мясо - импортеры стараются заместить нехватку, которая возникла после сокращения поголовья скота. По данным Госкомстата, если в предыдущие годы в Азербайджан импортировалось мяса на сумму от 15 до 20 млн долларов, то уже в 2016 году эта цифра возросла до 38,6 млн долларов, а за 2017 год составила 63 млн.

«Сбор урожая хлопка в Азербайджане начинается в середине осени и заканчивается зимой. Сейчас хлопок должен быть уже убран, но временами на обратной дороге в Баку нам встречаются на пути хлопковые поля. На одном из таких полей хлопок не убран и почти высох. Один из сельчан рассказал нам, что такое происходит, когда расходы на его сбор могут превысить прибыль. Потому и остаются иной раз, и высыхают остатки «белого золота»,- рассказывает издание.