Саргсян: Заявления Баку - свидетельство того, как он далек от продвижения переговоров по Карабаху

PanARMENIAN.Net - Недавние заявления, звучащие из Баку, являются еще одним свидетельством того, насколько далек Азербайджан от готовности продвигать вперед переговорный процесс по урегулированию карабахской проблемы на основе предложений сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Такое заявление сделал президент Армении Серж Саргсян 9 февраля во время встречи с сопредседателями Минской группы ОБСЕ Игорем Поповым (Россия), Эндрю Шефером (США), Стефаном Висконти (Франция) и личным представителем действующего председателя ОБСЕ Анджеем Каспршиком.

Саргсян обратил внимание сопредседателей на недавние заявления из Азербайджана.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 8 февраля в очередной раз выступил с угрозами в адрес Армении и армянского народа. Это произошло на VI съезде партии «Ени Азербайджан», где Алиев заявил, что «Ереван и Зангезур - это азербайджанские исторические земли». «Это должно стать направлением нашей будущей деятельности, как и сейчас мы работаем в этом направлении. Нашими историческими землями являются Ереванское ханство, Зангезур-Гейча», - сказал Алиев.

Участники встречи подчеркнули важность приверженности сторон в переговорном процессе обязательствам, направленным на мирное урегулирование конфликта, а также необходимость выполнения договоренностей, достигнутых на саммитах в Вене, Санкт-Петербурге и Женеве.

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ проинформировали президента Республики Армения о своих предстоящих рабочих планах.

Президент Саргсян подтвердил готовность Армении продолжать совместные с сопредседателями Минской группы ОБСЕ усилия по урегулированию конфликта мирным путем, посредством переговоров.

По инициативе сопредседателей Минской группы ОБСЕ в Кракове 18 января состоялась встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана Эдварда Налбандяна и Эльмара Мамедъярова. Встреча началась в присутствии сопредседателей Минской группы и личного представителя действующего председателя ОБСЕ, а потом продолжилась в виде беседы тет-а-тет.Стороны достигли принципиальной договоренности о реализации решения о расширении возможностей офиса личного представителя действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспршика. По итогам встречи было решено, что сопредседатели посетят регион в первой половине февраля. Визит начался с Азербайджана.