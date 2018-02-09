Мхитарян: Мне не нужно никому ничего доказывать
9 февраля 2018 - 18:36 AMT
PanARMENIAN.Net - Полузащитник сборной Армении Генрих Мхитарян, перешедший из «Манчестер Юнайтед» в «Арсенал», заявил, что ему не нужно ничего ничего доказывать в составе лондонского клуба.
Несмотря на то, что карьера Мхитаряна в МЮ сложилась не лучшим образом, армянский футболист планирует оставить неудачи в прошлом, пишет Daily Mail.
«Я не хочу искать оправданий. Не хочу винить кого-либо. Сейчас я начинаю новую главу в своей жизни, в своей футбольной карьере. Я очень счастлив оказаться в «Арсенале», — заявил Мхитарян.
«Конечно, я был бы рад достичь тут большего, чем в «Манчестере». Но мне не нужно никому ничего доказывать. Я должен просто наслаждаться игрой и выкладываться по максимуму. А в конце посмотрим, чего я добился»,- отметил футболист.
«Арсенал» разгромил «Эвертон» в матче 26-го тура АПЛ со счетом 5:1. Мхитарян провел на поле 90 минут и оформил три голевых паса за одну игру. Он дважды ассистировал Аарону Рэмзи и один раз – Пьер-Эмерику Обамеянгу. Мхитарян признан лучшим игроком матча «Арсенал» - «Эвертон» по версии ресурса WhoScored, который присудил футболисту 9,9 очков.
Photo. Getty Images
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