Мхитарян: Мне не нужно никому ничего доказывать

PanARMENIAN.Net - Полузащитник сборной Армении Генрих Мхитарян, перешедший из «Манчестер Юнайтед» в «Арсенал», заявил, что ему не нужно ничего ничего доказывать в составе лондонского клуба.

Несмотря на то, что карьера Мхитаряна в МЮ сложилась не лучшим образом, армянский футболист планирует оставить неудачи в прошлом, пишет Daily Mail.

«Я не хочу искать оправданий. Не хочу винить кого-либо. Сейчас я начинаю новую главу в своей жизни, в своей футбольной карьере. Я очень счастлив оказаться в «Арсенале», — заявил Мхитарян.

«Конечно, я был бы рад достичь тут большего, чем в «Манчестере». Но мне не нужно никому ничего доказывать. Я должен просто наслаждаться игрой и выкладываться по максимуму. А в конце посмотрим, чего я добился»,- отметил футболист.

«Арсенал» разгромил «Эвертон» в матче 26-го тура АПЛ со счетом 5:1. Мхитарян провел на поле 90 минут и оформил три голевых паса за одну игру. Он дважды ассистировал Аарону Рэмзи и один раз – Пьер-Эмерику Обамеянгу. Мхитарян признан лучшим игроком матча «Арсенал» - «Эвертон» по версии ресурса WhoScored, который присудил футболисту 9,9 очков.