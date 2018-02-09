Могерини: Карабахский конфликт должен быть урегулирован путем переговоров

PanARMENIAN.Net - Карабахский конфликт должен быть урегулирован путем политических переговоров. Об этом заявила верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могеринина на пресс-конференции в Брюсселе по итогам 15-го заседания Совета сотрудничества ЕС-Азербайджан.

Она назвала конфликт серьезным вызовом. «Нагорно-карабахский конфликт очень серьезный вызов»,- сказала Могерини, пишет «Интерфакс-Азербайджан».

По ее словам, в ЕС ожидают выполнения сторонами договоренностей по вопросам снижения напряженности и ускорения переговорного процесса.

«Статус-кво неустойчив. Конфликт не может быть урегулирован военным путем», - подчеркнула она.

Могерини отметила, что конфликт должен быть урегулирован путем политических переговоров, основываясь на международном праве. Она отметила, что ЕС поддерживает посреднические усилия и предложения Минской группы ОБСЕ.

Президент Армении Серж Саргсян 9 февраля во время встречи с сопредседателями Минской группы ОБСЕ Игорем Поповым (Россия), Эндрю Шефером (США), Стефаном Висконти (Франция) и личным представителем действующего председателя ОБСЕ Анджеем Каспршиком заявил, что недавние заявления, звучащие из Баку, являются еще одним свидетельством того, насколько далек Азербайджан от готовности продвигать вперед переговорный процесс по урегулированию карабахской проблемы на основе предложений сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 8 февраля в очередной раз выступил с угрозами в адрес Армении и армянского народа. Это произошло на VI съезде партии «Ени Азербайджан», где Алиев заявил, что «Ереван и Зангезур - это азербайджанские исторические земли». «Это должно стать направлением нашей будущей деятельности, как и сейчас мы работаем в этом направлении. Нашими историческими землями являются Ереванское ханство, Зангезур-Гейча», - сказал Алиев.