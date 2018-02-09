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Делегация Армении прошла на олимпийском параде в Пхенчхане

Делегация Армении прошла на олимпийском параде в Пхенчхане
9 февраля 2018 - 18:03 AMT

PanARMENIAN.Net - На «Олимпийском стадионе» в Пхёнчхане состоялась торжественная церемония открытия XXIII зимних Олимпийских игр.

Делегации стран участвовали в олимпийском параде согласно очередности букв корейского алфавита. Команда Армении вышла 42-й. Знаменосцем страны стал лыжник Микаел Микаелян.

В олимпийском параде также приняли участие руководитель делегации Гагик Болшикян, генеральный секретарь Федерации лыжного спорта Армении Гагик Саркисян, олимпийцы Катя Галстян, Ашот Карапетян, тренеры сборных по лыжному и горнолыжному спорту Артур Микаелян и Сейран Арутюнян, сообщает пресс-служба НОКА.

На церемонии с флагами прошли спортсмены из 92 команд.

Армения зарегистрировала беспрецедентное достижение в истории Олимпийских игр. Микаел - третий член семьи Микаелянов, ставший знаменосцем на зимних Олимпийских играх. В Сочи-2014 знаменосцем Армении был старший брат Микаела - Сергей Микаелян, а на Играх 1998 года в Нагано армянский флаг несла мать Микаела - Алла Микаелян.

Олимпиада в Южной Корее продлится 16 дней, на ней будут разыграны 102 комплекта медалей.

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