Во «ВКонтакте» появилось приложение для поиска пары ко Дню святого Валентина

PanARMENIAN.Net - Во «ВКонтакте» появилось приложение «Бесит», созданное для поиска пары в преддверии 14 февраля. Приложение работает на всех устройствах, в мобильной и десктопной версии.

По задумке создателей, пользователь соцсети выбирает, какие темы ему близки и какие раздражают. К тому же можно добавить собственную карточку с интересом, пишет TJ.

Приложение подбирает в среднем до 100 единомышленников. Проверка издания показала, что пользователю может попасться и большее число потенциальных собеседников. Далеко не всегда они живут в том же городе.

Затем можно посмотреть, что любит человек и что его бесит, и также перейти к его профилю в соцсети. Также есть возможность пройти тест повторно.