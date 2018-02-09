Во «ВКонтакте» появилось приложение для поиска пары ко Дню святого Валентина
9 февраля 2018 - 19:16 AMT
PanARMENIAN.Net - Во «ВКонтакте» появилось приложение «Бесит», созданное для поиска пары в преддверии 14 февраля. Приложение работает на всех устройствах, в мобильной и десктопной версии.
По задумке создателей, пользователь соцсети выбирает, какие темы ему близки и какие раздражают. К тому же можно добавить собственную карточку с интересом, пишет TJ.
Приложение подбирает в среднем до 100 единомышленников. Проверка издания показала, что пользователю может попасться и большее число потенциальных собеседников. Далеко не всегда они живут в том же городе.
Затем можно посмотреть, что любит человек и что его бесит, и также перейти к его профилю в соцсети. Также есть возможность пройти тест повторно.
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Грузовик будет доступен в двух модификациях: с запасом хода 300 миль (482 километра) стоимостью 150 тысяч долларов и с запасом хода 500 миль (805 километров) стоимостью 180 тысяч долларов
PanARMENIAN.Net решил проверить, так ли это на самом деле, и поговорил с Алисой на разные темы, интересующие нас
С приложением уже сотрудничает ряд ереванских кафе, ресторанов и пиццерий. Приложение удобно для тех, кто не любит звонить и договариваться о бронировании столика
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