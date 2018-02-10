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Глава НКР и кандидат в президенты РА обсудили сотрудничество двух армянских государств

Глава НКР и кандидат в президенты РА обсудили сотрудничество двух армянских государств
10 февраля 2018 - 10:37 AMT

PanARMENIAN.Net - 9 февраля президент Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) Бако Саакян принял кандидата в президенты Армении Армена Саркисяна, выдвинутого от Республиканской партии РА.

После встречи тет-а-тет обсуждения продолжились в расширенном составе. Был обсужден широкий круг вопросов, касающихся государственного строительства, сотрудничества двух армянских государств, укрепления триединства между Арменией, Арцахом и диаспорой, внешней и внутренней политики и региональных процессов.

Саакян отметил значимость визита Саркисяна в Арцах и его запланированных встреч в республике, подчеркнув, что это отражает важное место и роль Арцаха для армянской государственности и в жизни армянского народа.

Во встрече приняли участие предводитель Арцахской епархии Армянской Апостольской Церкви архиепископ Паргев Мартиросян, председатель Национального собрания Ашот Гулян, госминистр Араик Арутюнян, другие должностные лица.

Президент Армении Серж Саргсян 19 января объявил имя кандидата от правящей Республиканской партии на пост следующего президента республики. Армен Саркисян родился 23 июня 1953 года в Ереване. Саркисян является одним из соучредителей компании Tetris-Wordtris, которая занимается производством и продажей различных модификаций всемирно известной игры Тетрис. В титрах одной из них - Wordtris - имя Саркисяна даже указано в числе создателей игры.

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