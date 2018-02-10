Израиль сбил иранский беспилотник, лишился истребителя F-16 и атаковал цели в Сирии
10 февраля 2018 - 11:29 AMT
PanARMENIAN.Net - Вертолет ВВС Израиля перехватил запущенный с территории Сирии иранский беспилотный летательный аппарат (БПЛА), который пересек израильскую границу.
В ответ израильские ВВС атаковали «иранские цели в Сирии», речь идет об «иранских системах управления» БПЛА. По самолетам, наносившим удары, сработала сирийская система ПВО. Из-за ее огня в нескольких районах северного Израиля включались сирены воздушной тревоги: сначала в городе Бейт-Шеан, а затем в его округе и на Голанских высотах. Никто не пострадал, пишет РБК со ссылкой на издание Haaretz.
В ходе атаки Израиль потерял один истребитель F-16 в северной части страны, оба пилота катапультировались и были доставлены в госпиталь в стабильном состоянии. Как уточняет Reuters, самолет был сбит сирийским огнем.
Местные жители слышали много взрывов за полчаса и сообщили об «интенсивной воздушной активности на границе Израиля, Сирии и Иордании». Это связано в том числе и с обстановкой на сирийских Голанских высотах, где правительственная армия Сирии «обменивается тяжелым огнем с повстанцами».
«Армия обороны Израиля продолжит отвечать на попытки вторгнуться в израильское воздушное пространство и будет действовать для предотвращения любых нарушений суверенитета страны», — приводит издание Jerusalem Post слова представитель армии.
Позднее сирийское государственное агентство SANA подтвердило, что система ПВО страны противостояла «израильской атаке на военную базу в центральном районе страны». По данным SANA, сирийцам удалось подбить более одного израильского самолета.
В начале декабря 2017 года Израиль обстрелял позиции сирийских правительственных войск в районе Дамаска ракетами «земля — земля», как сообщало тогда издание Times of Israel целью атаки была строящаяся иранская военная база. Тогда же премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху говорил о том, что не допустит присутствия иранских военных в Сирии.
Согласно позиции Тель-Авива, Иран планирует закрепиться в Сирии для противодействия Израилю. Иран наряду с Россией и Турцией является гарантом перемирия в Сирии.
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