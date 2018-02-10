В Армении все дороги в основном проходимы: Ларс открыт

PanARMENIAN.Net - 10 февраля, по состоянию на 10:00, в Армении все дороги в основном проходимы. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Армении.

На территории РА 10 февраля, 12 февраля и ночью 13 февраля прогнозируется погода без осадков. А 11 февраля в отдельных местах, во второй половине дня 13-го, 14 февраля в большинстве регионов время от времени ожидаются осадки.

На перевале Варденяц (со стороны Гегаркуникской области) и автодороге Сотк-Карвачар местами образовался гололед.

МЧС Армении рекомендует водителям отправляться в области на автомобилях, оборудованных исключительно зимними шинами.

Согласно полученным из ЦУКС МЧС России по Республике Северная Осетия и департамента ЧС МВД Грузии данным, автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех автомобилей.