В Армении все дороги в основном проходимы: Ларс открыт
10 февраля 2018 - 10:41 AMT
PanARMENIAN.Net - 10 февраля, по состоянию на 10:00, в Армении все дороги в основном проходимы. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Армении.
На территории РА 10 февраля, 12 февраля и ночью 13 февраля прогнозируется погода без осадков. А 11 февраля в отдельных местах, во второй половине дня 13-го, 14 февраля в большинстве регионов время от времени ожидаются осадки.
На перевале Варденяц (со стороны Гегаркуникской области) и автодороге Сотк-Карвачар местами образовался гололед.
МЧС Армении рекомендует водителям отправляться в области на автомобилях, оборудованных исключительно зимними шинами.
Согласно полученным из ЦУКС МЧС России по Республике Северная Осетия и департамента ЧС МВД Грузии данным, автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех автомобилей.
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Сам аттракцион представляет собой трассу, больше всего напоминающую бобслейную. Максимальная скорость может достигать 40 км/ч, длина – 1025 метров
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