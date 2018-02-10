Президент НКР заявил МГ ОБСЕ о необходимости участия Арцаха в карабахском урегулировании
10 февраля 2018 - 12:10 AMT
PanARMENIAN.Net - Президент Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) Бако Саакян 10 февраля принял сопредседателей Минской группы ОБСЕ Игоря Попова (РФ), Стефана Висконти (Франция), Эндрю Шофера (США), личного представителя действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспршика и сопровождающих их должностных лиц.
Саакян вновь подтвердил приверженность официального Степанакерта мирному урегулированию азербайджано-карабахского конфликта под эгидой Минской группы ОБСЕ, подчеркнув необходимость восстановления полноценного переговорного формата и участия Арцаха во всех этапах урегулирования конфликта.
Были также обсуждены вопросы, касающиеся урегулирования карабахского конфликта и ситуации на границе между Арцахом и Азербайджаном.
Президент Армении Серж Саргсян 9 февраля во время встречи с сопредседателями Минской группы ОБСЕ Игорем Поповым (Россия), Эндрю Шефером (США), Стефаном Висконти (Франция) и личным представителем действующего председателя ОБСЕ Анджеем Каспршиком отметил, что недавние заявления, звучащие из Баку, являются еще одним свидетельством того, насколько далек Азербайджан от готовности продвигать вперед переговорный процесс по урегулированию карабахской проблемы на основе предложений сопредседателей Минской группы ОБСЕ.
Сопредседатели МГ ОБСЕ находятся в регионе с официальным визитом, они уже побывали в Азербайджане.
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