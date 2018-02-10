Глава Минобороны Карабаха представил сопредседателям МГ ОБСЕ обстановку на передовой
10 февраля 2018 - 13:01 AMT
PanARMENIAN.Net - Министр обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики), командующий Армией обороны, генерал-лейтенант Левон Мнацаканян 10 февраля принял сопредседателей Минской группы ОБСЕ Игоря Попова (РФ), Стефана Висконти (Франция), Эндрю Шофера (США), личного представителя действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспршика. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны НКР.
Мнацаканян сначала поблагодарил сопредседателей за прилагаемые усилия в процессе урегулирования конфликта, затем представил оперативную обстановку на передовой в последний период.
В ходе встречи состоялся обмен мнениями касательно дальнейшей работы в направлении урегулирования карабахского конфликта.
Ранее 10 февраля президент Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) Бако Саакян принял сопредседателей Минской группы ОБСЕ Игоря Попова (РФ), Стефана Висконти (Франция), Эндрю Шофера (США), личного представителя действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспршика и сопровождающих их должностных лиц.Были обсуждены вопросы, касающиеся урегулирования карабахского конфликта и ситуации на границе между Арцахом и Азербайджаном.
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