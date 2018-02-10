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Первое золото Олимпиады-2018 досталось шведской лыжнице

Первое золото Олимпиады-2018 досталось шведской лыжнице
10 февраля 2018 - 12:32 AMT

PanARMENIAN.Net - Шведская лыжница Шарлотта Калла завоевала золотую медаль в скиатлоне на Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане.

Она преодолела дистанцию 15 км за 40 минут 44,9 секунды. Серебро в активе норвежки Марит Бьорген (отставание +7,8 секунды), бронзу завоевала финка Криста Пармакоски (+10,1), сообщает ТАСС.

На «Олимпийском стадионе» в Пхёнчхане 9 февраля состоялась торжественная церемония открытия XXIII зимних Олимпийских игр. Олимпиада в Южной Корее продлится 16 дней, на ней будут разыграны 102 комплекта медалей.

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Tass.ru: Шведская лыжница Шарлотта Калла завоевала первое золото Олимпиады-2018
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