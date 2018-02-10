Первое золото Олимпиады-2018 досталось шведской лыжнице
10 февраля 2018 - 12:32 AMT
PanARMENIAN.Net - Шведская лыжница Шарлотта Калла завоевала золотую медаль в скиатлоне на Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане.
Она преодолела дистанцию 15 км за 40 минут 44,9 секунды. Серебро в активе норвежки Марит Бьорген (отставание +7,8 секунды), бронзу завоевала финка Криста Пармакоски (+10,1), сообщает ТАСС.
На «Олимпийском стадионе» в Пхёнчхане 9 февраля состоялась торжественная церемония открытия XXIII зимних Олимпийских игр. Олимпиада в Южной Корее продлится 16 дней, на ней будут разыграны 102 комплекта медалей.
Самое значимое
После восьми туров Аронян с 6 очками занимает 11-е место. Мкртчян с 4 очками находится на 121-й позиции
В команде намерены воспользоваться шансом приобрести 32-летнего португальца, который недоволен своим положением в «Реале»
Артур Барсегян на дистанции 50 м дельфином с результатом 0.25.19 установил новый рекорд Армении, а на дистанции 100 метров вольным стилем обновил свой собственный рекорд
Начнется чемпионат вечером 26 декабря и завершится 30 декабря, в нем примут участие 240 шахматистов из 70 стран
Partner news
Самое читаемое в разделе
ПАРТНЕР СЕКЦИИ
Последние новости
«Взгляд»: Зачем Алиев создает миф о «древнем и великом Азербайджане» Главное другое – подобная маргинальная историография и мифология приводят порою к настоящим войнам, и в истории много тому примеров
Азербайджан за неделю нарушил режим перемирия в Карабахе около 300 раз За указанный период противник из стрелкового оружия произвел в направлении армянских позиций свыше 2000 выстрелов
Глава Минобороны Карабаха представил сопредседателям МГ ОБСЕ обстановку на передовой В ходе встречи состоялся обмен мнениями касательно дальнейшей работы в направлении урегулирования карабахского конфликта
Президент НКР заявил МГ ОБСЕ о необходимости участия Арцаха в карабахском урегулировании Были также обсуждены вопросы, касающиеся урегулирования карабахского конфликта и ситуации на границе между Арцахом и Азербайджаном