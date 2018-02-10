Первое золото Олимпиады-2018 досталось шведской лыжнице

PanARMENIAN.Net - Шведская лыжница Шарлотта Калла завоевала золотую медаль в скиатлоне на Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане.

Она преодолела дистанцию 15 км за 40 минут 44,9 секунды. Серебро в активе норвежки Марит Бьорген (отставание +7,8 секунды), бронзу завоевала финка Криста Пармакоски (+10,1), сообщает ТАСС.

На «Олимпийском стадионе» в Пхёнчхане 9 февраля состоялась торжественная церемония открытия XXIII зимних Олимпийских игр. Олимпиада в Южной Корее продлится 16 дней, на ней будут разыграны 102 комплекта медалей.